Vilhena comemora 40 anos com extensa programação

Atividades são coordenadas pela Semec, Semtic e FCV; bolo de 40 metros será servido à população

Na próxima quinta-feira, 23, o município de Vilhena comemora 40 anos de administração político/administrativo.

E, para isto, a prefeitura prepara uma extensa programação de atividades esportivas, culturais e empresariais.

As atividades esportivas já iniciam neste final de semana e vão até o final do mês (confira a programação na íntegra abaixo) com diversos torneios e categorias, e apresentação de ginástica rítmica.

Já em 23 de novembro, dia central do aniversário, a programação ocorrerá na praça do Shopping, em frente ao estádio municipal. Na área empresarial, a Feira Imobiliária de Vilhena será realizada dentro do ginásio de esportes, Jorge Teixeira.

Ainda, na praça, as atividades culturais iniciam às 15h, com a participação de fanfarras do Cone Sul e entrega de troféus aos participantes. Já às 16h, haverá a apresentação do grupo da Terceira Idade; às 16h30 será a premiação aos alunos vencedores do concurso de redação organizado pela Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran); às 17h haverá homenagens aos pioneiros do município; já às 18h será cortado o bolo de 40 metros; às 19h haverá queima de fogos e encerrará o dia, às 19h30, com apresentações musicais de artistas locais. As inscrições estão abertas.

A prefeita Rosani Donadon explicou que o aniversário do município é uma data especial e que a programação vai contemplar as famílias vilhenenses. “Para mim é uma honra em poder organizar as comemorações e homenagear pioneiros que ajudaram na construção e no desenvolvimento do nosso município. Será um belo evento, preparado com muito carinho e dedicação para os vilhenenses”, afirmou.

O evento deste ano está sendo muito aguardado pelos munícipes, já que em 2016 não houve nenhuma programação festiva.

As atividades contam com o apoio e participação das secretarias de Esporte (Semec), Turismo, Indústria e Comércio (Semtic), Fundação Cultural (FCV), entre outras.

>>> Veja a programação Esportiva de Aniversário de Vilhena

** Dias 17, 18 e 19 de novembro – Copa Municipal

de Basquetebol

Local: Geraldão / Horário: Jogos pela manhã e noite

** Dia 23 de novembro – Rua de Lazer

Local: Praça do Shopping / Horário: 14 horas

** Dia 24 e 25 de novembro – Torneio de Futsal

de Base (Masculino e Feminino)

Horário : Das 08 às 18h

Local: Geraldão

** Final da Copa Cemetra

Data, Horário e Local a serem definidos

** Dia 26 de novembro – Torneio de Futebol Society

Local: Estádio Municipal / Horário: 08 horas

** Dia 27 de novembro – Final do Campeonato

Municipal de Futebol Amador

Local: Estádio Municipal / Horário: 18h até as 22h

** Dia 30 de nov. Festival de Ginástica

Rítmica – CTDE/Seduc (profª Deisielle)

Local: Jorge Teixeira / Horário: 19h

** Dias 02 e 03 de dezembro

Clínica de Ginástica Rítmica

Horário: Manhã e tarde

Local: Ginásio Jorge Teixeira

CTDE/Seduc (profª Deisielle)

** Dia 07 de dezembro

1º Mostra de Ginástica Rítmica

(Grupo Professora Adriana)

Horário: 19h / Local: Ginásio Jorge Teixeira

** Dia 07 de dezembro

Final do Campeonato de Futsal 2ª Divisão

Local: Geraldão / Horário: das 19h30 até as 22h30

** Dia 08 de dezembro

Final do Campeonato de Futsal 1ª Divisão

(Masculino/Feminino)

Local: Ginásio Jorge Teixeira

Horário: 19h30 até as 22h30

** Dias 09 e 10 de dezembro – Copa Integração de Voleibol

Masc/Fem RO/MT (Vilhena, Juína, Sapezal e Campos de Júlio)

Local: Ginásio Jorge Teixeira

Horário: Manhã e tarde

Texto e foto: Assessoria