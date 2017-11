Vaz Desenvolvimento Imobiliário traz novo conceito de moradia para RO

A Vaz Desenvolvimento Imobiliário é uma empresa com mais de 18 anos de atuação no mercado imobiliário e construção civil. Surgiu para desenvolver projetos da Cristal Empreendimentos e atua nos Estado do Espírito Santo, Rondônia e Mato Grosso. Desenvolve loteamentos abertos e condomínio de médio e alto padrão, chácaras de lazer, apartamentos e ainda atua como consultora imobiliária com expertise na regulamentação fundiária para grandes empresas.

A empresa foi fundada por Douglas Vaz, sócio diretor da Cristal Empreendimentos, maior loteadora capixaba e já idealizou mais de 100 empreendimentos em todo o Espírito Santo. Com a solidez e a experiência adquirida em mais de 40 anos de mercado, Douglas Vaz também atua como Diretor de Desenvolvimento Urbano do Sinduscon – ES, Diretor do Secovi – ES, Conselheiro do CRECI – ES e participa diretamente em todos os projetos como se fossem únicos.

“Eu gosto de participar de todos os projetos, desde a localização da área, do desenvolvimento do projeto, das questões ambientais, da execução de obra, sempre estou presente em tudo. É uma satisfação enorme de ver o projeto nascer, a execução, a construção das casas, as famílias morando com qualidade de vida, sem dúvidas é uma grande realização”.

A Vaz aposta e investe no crescimento neste segmento do mercado imobiliário e ampliou em 2013 sua área de atuação para o estado de Rondônia com o primeiro empreendimento no município de Vilhena. O Loteamento Solar de Vilhena foi idealizado em parceria com o Dr. Odair Flauzino e Adriana Naconechny e foi em menos de 10 meses foi entregue com todas as obras e infraestrutura pronta sendo que o prazo estipulado era de 3 anos.

Em maio de 2015, em parceria com o Sr. João Carlos de Freitas e Maria de Freitas, a Vaz trouxe para Vilhena um novo conceito de moradia e lançou o condomínio horizontal Boulevard Premium Residence & Resort, que oferece terrenos e uma completa estrutura de lazer e segurança, permitindo ao cliente construir a residência conforme seu gosto e necessidade.

Qualidade de Vida. Este pode ser o termo que resume bem o conceito residence & resort presente no projeto do Boulevard Premium, um condomínio bem acima de tudo que já existe na região. Afinal, ele foi projetado para oferecer aos seus futuros moradores uma completa estrutura de lazer, comparada aos melhores hotéis resorts do país. O Boulevard Premium terá um exclusivo Club Premium, com muito lazer e diversão. Piscina tropical, deck e bar molhado, sauna, academia, salão de jogos, salão de festas, espaço gourmet, playground, Boulevard grill, quadra poliesportiva, futebol society, quadra de tênis e trilha para caminhada fazem parte de um projeto único e que faz da moradia um lugar perfeito para o descanso ou lazer.

O Boulevard Premium é completo porque pensou em tudo. Espaços para relaxar, manter a boa forma, momentos de lazer e convívio. Um item importante do projeto foi a questão segurança. Por isso o empreendimento irá contar com portaria com controle de acesso, ronda motorizada, câmeras de segurança e todo o perímetro fechado com muro e gradil.

O lazer também foi um dos focos principais do novo empreendimento. “Quando projetamos o Boulevard Premium pensamos em realmente transformar a vida do futuro morador, para que ele pudesse ter uma estrutura de resort sem sair da sua casa”, Explica Douglas Vaz, diretor da Vaz. Localizado na Estrada de Juína, na BR 174, o empreendimento conta com 201 terrenos a partir de 360 m² a 658 m².

Obras Avançadas e vendas são um sucesso.

O condomínio que tem alavancado e transformado o setor de construção em Vilhena, empreendimento projetado pela Vaz Desenvolvimento Imobiliário, está superando as expectativas dos próprios responsáveis pelas obras. Segundo o diretor da empresa, Douglas Vaz, o condomínio está superando todas as expectativas, tanto nas vendas como na parte de infraestrutura e construção. “O Boulevard Premium teve índice de vendas de 75 % dos lotes tudo na planta. Está com 97% das obras do clube e de infraestrutura (redes de água, esgoto, drenagem, energia, pavimentação) concluídas”, informou Douglas.

“Ficamos muito felizes com a aceitação da população de Vilhena e cidades vizinhas com o projeto, o Boulevard Premium traz um conceito de qualidade de vida, que oferece toda estrutura de lazer e segurança. Só temos que agradecer pela receptividade” afirma Douglas.

Todos os projetos são desenvolvidos pensando na necessidade dos clientes e parceiros, com profundo respeito ao meio ambiente em sinergia com a competência, transparência e credibilidade para oferecer o melhor conceito de moradia.

Perspectiva Futura

A perspectiva para o final de 2017 e início de 2018 é que seja um momento de grandes conquistas, idealizado pelo lançamento do Loteamento Praças de Vilhena (Vilhena- RO), o Loteamento Solar de Cerejeiras (Cerejeiras- RO), o Loteamento Solar de Chupinguaia (Chupinguaia-RO) e um um condomínio e loteamento em Cacoal – RO. Essa expansão, prevista para até final de 2018, consolida a empresa como forte investidora nos estados de Rondônia e Mato Grosso, além dos empreendimentos no Espírito Santo.

Fonte: Extra de Rondônia/ Assessoria

Fotos: Assessoria