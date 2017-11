Extra de Rondônia recebe pelo 4º ano seguido o troféu Oscar da Amazônia

O jornal eletrônico mais acessado do Cone Sul e o 3º do Estado de Rondônia, recebeu mais uma vez o troféu Oscar da Amazônia

O Extra de Rondônia fundado pelos irmãos Orlado Caro e Esteban Vera, está há mais de nove anos na atividade jornalística e pela 4ª vez consecutiva recebe o prêmio de melhor do ano.

O evento foi realizado no último sábado, 18, na cidade Cacoal, a festa da entrega dos troféus foi no Selva Park e teve a participação especial do cantor sertanejo Daniel.

Foram homenageadas mais de 100 pessoas de todo o Estado, entre empresários, profissionais liberais e políticos que se destacaram durante o ano.

O Extra foi representado na cerimônia pelo sócio proprietário Orlando Caro e sua Esposa Eliana Araújo.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia