NA CAPITAL; Rosangela Donadon participa de reunião partidária do PMDB

A reunião aconteceu esta semana na capital do Estado de Rondônia, reunindo diversos integrantes do Partido do Movimento Democrático Brasileiro para definirem estratégias para as eleições de 2018.

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) destacou sua atuação como parlamentar, enfatizando os trabalhos desenvolvidos na região do Cone Sul do Estado, além de alavancar a força da mulher na política.

O encontro reuniu peemedebistas de todo o Estado, entre eles, o Senador Valdir Raupp que é presidente do partido, além da Deputada Federal Marinha Raupp, o presidente da ALE – Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho, entre outras autoridades.

Autor e foto: Assessoria