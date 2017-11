Centenas de pessoas participam da caminhada “Passos que Salvam” em Vilhena

Centenas de pessoas participaram neste domingo, 26, em Vilhena da 3ª edição da caminhada “Passos que Salvam”, idealizados em todo Brasil pelo Hospital de Câncer de Barretos-SP.

A concentração foi em frente ao antigo prédio da Delegacia de Polícia Civil. O evento tem como objetivo conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do Câncer infanto-juvenil, além de solidarizar com os portadores da doença. Em Rondônia 35 cidades participaram da caminhada.

De acordo com um dos coordenadores, Fernando Volpini, a caminhada “Passos que Salvam” está na sua sexta edição, onde 650 cidades participaram. Volpini disse que Vilhena participa pela terceira vez da caminhada, e este ano cerca de 2.500 pessoas compraram o kit para a caminhada.

Fernando enfatiza que o dinheiro arrecadado dos kits será destinado exclusivamente para a área infanto-juvenil do Hospital de Câncer de Barretos, atualmente chamado “Hospital do Amor”. “A meta do ano que vem em Vilhena, é chegar a 3000 kits”, ressaltou Volpini.

Várias autoridades políticas locais participaram da caminhada, entre eles, a prefeita Rosani Donadon.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia