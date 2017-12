Semtran não descansa e a união do Legislativo e Executivo – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

NÃO DESCANSA

Enquanto muitas famílias descansam no domingo, 3, lá vai a equipe da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran) aproveitar a mínima trafegabilidade de veículos no centro de Vilhena para consertar o serviço mal feito da gestão anterior. Funcionários do órgão padronizaram as faixas de pedestres nos cruzamentos onde estão instalados os semáforos na avenida Major Amarante. No local haviam duas faixas, o que provocava confusão entre os pedestres. Esse problema acabou.

LIDERANÇA

Dizem que há diferença entre um chefe e um líder. Chefe é aquele que manda fazer, dá ordens e obriga fazer, enquanto o líder vai junto e acompanha o serviço. Lá está junto com a equipe da Semtran o novo titular da pasta, César Stefanes (FOTOS), pegando no batendo em plena manhã de domingo. Ele quer acompanhar de perto todas as ações da pasta que cuida do trânsito vilhenense. Na primeira semana de trabalho, já corrigiu dois antigos problemas da cidade.

HARMONIA

A união entre Executivo e Legislativo de Vilhena está trazendo ótimos resultados ao município. Apesar de independentes, os poderes têm que trabalhar em harmonia pelo bem da comunidade. E isto resultou na aplicação de muitos investimentos nos setores públicos. Se comparado com 2015 e 2016, hoje Vilhena é outro e o município se destaca entre os melhores do Estado potencialmente. Agora, com certeza, falta melhorar. Mas os avanços implantados em diversos setores constatam a recuperação da autoestima do cidadão e o futuro da “Cidade Clima de Rondônia”.

MODERNA ESCOLA

Prova do resultado desta união aconteceu nesta sexta-feira, 1. Uma moderna escola, chamada de “Progresso”, foi inaugurada na comunidade Perobal. A alegria de alunos, pais e professores era comum por uma obra aguardada há anos. No setor educacional, Vilhena está à frente de quase todos os municípios de Rondônia.

S.O.S SAÚDE

Já outro setor que padece – aliás, se recupera – é a saúde pública. Justiça seja feita. Vilhena avançou neste setor, mas ainda falta muito por se fazer. O cidadão que vai ao Hospital Regional, por exemplo, não é porque quer visitar a unidade, mas sim para se recuperar de algum problema no seu organismo. Ele quer atendimento urgente – prá ontem. É o reflexo de um país que de longe é modelo no setor. Assim, pedimos às autoridades políticas mais compromisso e disposição para melhorar a saúde pública do município.

SEM APOIO

E pelas bandas de Colorado do Oeste. Se a situação em Vilhena está complicada, imaginem nesse município do Cone Sul. Colorado sofre pela inoperância dos seus administradores. Já é hora do prefeito José Ribamar de Oliveira, o conhecido professor Ribamar, tirar o pé do chão e implantar melhorias no município. Se com recursos próprios não se pode fazer, apele à bancada estadual e federal. Os representantes do partido político ao qual pertence, o PSB, podem lhe ajudar. O vice-governador, Daniel Pereira, que também é do PSB, tem reduto eleitoral o município de Cerejeiras, que fica há 30 kms de Colorado.

NADA FEZ

Ribamar tem que pressionar Pereira para ajudar Colorado, já que tem compromisso. Aliás, o compromisso de Pereira é com o Cone Sul. E, até hoje, não há demonstração de “carinho” pela região. De palavras bonitas a região não se desenvolve. Não há ações concretas. Se não consegue ajudar os municípios, então fica a pergunta no ar: pra que serve um vice-governador? O que ele faz? Assim diria o jornalista Sérgio Chapelin, apresentador do Globo Repórter.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia