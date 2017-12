Prefeitura instala equipamento que diagnostica tuberculose em apenas duas horas em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) instalou na última semana um moderno sistema de análise, para a realização de teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB), que detecta o DNA do Mycobacterium tuberculosis em apenas duas horas.

O equipamento que realiza o teste rápido custou R$ 118 mil e foi instalado na Policlínica João Luiz graças a uma parceria com o Governo de Rondônia e faz parte da estratégia para o controle da tuberculose do Ministério da Saúde. Esse aparelho é o único da região onde os testes de tuberculose saíram em duas horas.

De acordo com o secretário de saúde Marco Aurélio Vasques, antes, o processo poderia demorar até 120 dias. Com a instalação do aparelho o diagnóstico será agilizado para assegurar a melhoria no combate à doença informou Vasques.

A bióloga do Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Lacen), Cleoni Alves acompanhou a instalação do equipamento e ressaltou que mais de 80% dos pacientes com tuberculose são curados em Rondônia. Eles representam o número de pessoas que não abandonam o tratamento, seguem as orientações médicas e voltam a ter uma vida normal.

Cleoni Alves informa que em Vilhena são tratados cerca de 30 casos de tuberculose anualmente. Ela informou que duas servidoras da policlínica de Vilhena passaram por um treinamento em Curitiba (PR) para poder prestar o serviço no município com o novo equipamento.

Segundo o secretário de saúde Marco Aurélio Vasques, o novo aparelho já está à disposição dos pacientes de Vilhena que suspeitam que estão infectados com doença. Para fazer o exame basta ir até a Policlínica João Luiz.

A prefeita Rosani Donadon visitou a Policlínica João Luiz durante a instalação do novo equipamento e ressaltou que está trabalhando empenhada para melhorar a saúde pública oferecida em Vilhena.

“Fico muito feliz em saber que esse novo equipamento vai proporcionar rapidez no diagnóstico da tuberculose e consequentemente agilizar o início do tratamento. É para isso que estamos trabalhando, para melhorar a saúde em Vilhena”, finalizou a prefeita.

Autor e fotos: Semcom