Campeonato Futsal da 1ª e 2ª Divisão terá jogos decisivos neste final de semana

Em sua fase final, o Campeonato Municipal de Futsal com equipes da 1ª e 2º Divisão teve os jogos da semifinal realizados no último final de semana com os seguintes resultados:

Quinta-feira (30/11) – Ginásio Geraldão

Categoria masculina

Bom na Escola Bom de Bola 04 x 06 Real Futsal/ATFC

Mixto Vilhena 08 x 09 Cabofriense (incluindo gols no tempo normal e nas penalidades)

Sexta-feira (01/12) – Ginásio Jorge Teixeira

Categoria feminina

Masutti 07 x 00 Atritus

Real Futsal/PM Maringá 02 x 01 Vilhenense “A”

Categoria masculina

Deportivo Cemetra 05 x 02 Real Futsal/Vilhena Tintas

União F.C 03 x 01 Deportivo Vilhena

A disputa dos terceiros lugares das equipes da 1ª Divisão nas categorias masculina e feminina e ainda da 2ª Divisão na categoria masculina acontecerão nesta quinta-feira, 07, na quadra do ginásio Geraldão. Os jogos começarão às 19 horas e previsão para terminar às 20h30 com os seguintes confrontos:

Bom na Escola Bom de Bola x Mixto Vilhena (masculino)

Atritus/Vilhenense x Vilhenense “A” (feminino)

Real Futsal/Vilhena Tintas x Deportivo Vilhena

As finais da 2ª Divisão nas categorias masculina e feminina e também da 1ª Divisão da categoria masculina foram marcadas para sexta-feira, 08, à partir das 19 horas, no ginásio Jorge Teixeira, com os jogos divulgados pela secretaria de Esportes e Cultura (Semec), através do coordenador de Esportes, Matheus Almeida. As paridas das finais serão disputadas entre:

Real Futsal/ATFC x Cabofriense (masculino)

Masutti x Real Futsal/PM Matingá (feminino)

Deportivo Cemetra x União F.C

Fonte: Extra de Rondônia

Texto e Foto: Assessoria/Semec