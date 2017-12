Adquira já seu ingresso para o “Réveillon Smile+ 2018”

O “Réveillon Smile+ 2018”, em parceria com a “Four Produções” trará para Vilhena uma superestrutura de show nacional. A virada de ano acontecerá no parque de exposições Ovídio Miranda e contará com três ambientes.

O evento terá como atração Wolf Player (30 melhor DJ do Brasil), Banda Tome Aí, MC G9, Thawan e Banda, Projeto Faceless e XX Circus Show.

Os ingressos estão em seu primeiro lote sendo pista R$ 50,00, vip R$ 210,00 e mesa premium para quatro pessoas R$ 1.400.00. As entradas podem ser adquiridas no Park shopping Vilhena, Chinelo Mania, Banca do Zóio e através do site.

A “Smile” está com uma mega promoção para você adquirir seu ingresso, somente no estande do Park shopping Vilhena as entradas poderão ser parcelas em até três vezes no cartão sem taxas. Corra e garanta já o seu.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Divulgação