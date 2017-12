“Grupo Adote um Amigo” realiza bingo beneficente para custear gastos

No próximo sábado, 16, a partir 15h00 será realizado um bingo beneficente do “Grupo Adote um Amigo” no auditório do Posto Catarinense, em Vilhena, com intuito de arrecadar fundos para a continuação do projeto “Castração Solidária”.

O Bingo já conta com mais de 80 brindes de diversas lojas e empresas de Vilhena. Durante a ação será servido um delicioso chá da Casa Tai e vários quitutes.

O valor do convite é de R$ 30,00 e pode ser adquirido na Banca do Zóio, Clinica Brandão e Pet Bicho Chic .

Quem quiser contribuir e não puder participar do evento poderá ajudar através da vaquinha online que visa arrecadar fundos para o projeto “Castração Solidária”.

Sobre o “Grupo Adote um Amigo”:

Criado há três anos pela voluntária, Luene Pereira, o grupo tem realizado diversas ações com animais abandonados pela cidade.

Desde o período de criação, foram realizados resgastes de animais em situações de maus tratos, saúde precária, atropelados e prenhas.

Mais de 400 animais tiveram uma nova chance, onde passaram por consulta em veterinários, exames, foram vacinados e castrados, sendo posteriormente colocados para adoção responsável.

Além dos resgates o grupo está à frente do projeto “Castração Solidária”, juntamente com a Ong Amparo Animal de Ji-Paraná.

O projeto tem o objetivo de castrar animais de famílias carentes, que não possuem condições de fazê-lo em clinicas particulares. Já foram realizados três mutirões, que beneficiaram mais de 300 animais.

Benefícios da castração

A castração animal gera inúmeros benefícios à saúde do pet, além de ajudar no controle populacional de cães e gatos da cidade. Cada mutirão tem o gasto aproximado de R$ 5 mil reais, entre os materiais de cirurgia, medicamentos, os profissionais envolvidos na ação e a alimentação.

O grupo sobrevive de rifas, bingos e doações. Quem tiver interesse em contribuir ou adotar um animal, pode estar entrando em contato pelo telefone 98481-1570.

Fonte: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação