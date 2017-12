Com 70% de preferência, Extra de Rondônia é premiado em Vilhena; Veja fotos das empresas homenageadas pela Angulo

Mais uma vez, o Extra de Rondônia foi premiado como o site de notícias mais preferido pela população de Vilhena e com uma longa vantagem sobre o segundo colocado.

Nesta pesquisa, feita pelo Instituto Ângulo, o Extra ficou com 70% de aceitação, enquanto o segundo colocado teve apenas 15%.

O evento foi realizado na noite do último sábado, 9, no salão de eventos do Clube dos Estados, em Vilhena.

A noite foi marcada pela entrega dos certificados “Qualidade Profissional e Empresarial” as empresas que se destacaram nas pesquisas como as melhores do ano. As premiações foram entregues pelo ator global Maurício Mattar.

Empresa de credibilidade no mercado brasileiro, o Instituto Ângulo está há 20 anos fazendo levantamentos e apontando os empreendimentos que mais se destacam em seus setores.

De acordo com os organizadores, a premiação se baseia em pesquisas de opinião pública realizada entre os dias 20 a 25 de setembro na cidade.

3º MAIS ACESSADO EM RO

Desde sua criação em janeiro de 2008, o Extra de Rondônia tem recebido diversas homenagens pelos relevantes serviços à sociedade rondoniense. Além de ser o preferido dos internautas da região do Cone Sul, também é fonte de informação em diversos municípios rondonienses. Isto resultou a colocação de 3º mais acessado no Estado, conforme levantamento feito em setembro pelo Alexa (site de análise da internet criado pela Amazon, que lista os endereços mais procurados em Rondônia e no Brasil), ficando atrás apenas de dois sites de Porto Velho. Abaixo confira inúmeras fotos do evento:

