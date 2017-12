Luizinho Goebel anuncia emenda de R$ 500 mil para atender Chupinguaia

O deputado Luizinho Goebel (PV), na sessão desta quarta-feira (13) anunciou destinação de emenda no valor de R$ 500 mil para atender o município de Chupinguaia. O parlamentar destacou que o recurso será investido na aquisição de manilhas de concreto, equipamentos agrícolas e tubos armcos.

O compromisso foi firmado durante reunião na manhã desta quarta-feira, com a prefeita de Chupinguaia, Sheila Mosso (PV) e os vereadores Alicate (PV), Toninho Bertozzi (PV) e Eder da Van (DEM).

“É gratificante saber que nos consolidamos como o deputado que mais tem alocado recurso ao município de Chupinguaia”, declarou Luizinho Goebel.

O deputado informou que também atendeu pleito apresentado pelo vereador Dário Moreira (PP), de Alta Floresta do Oeste. Luizinho destinou emenda parlamentar no valor de R$ 50 mil, para atender a Apae do município e uma emenda de R$ 200 mil, para reforma e ampliação da praça central da cidade.

Autor e foto: Assessoria