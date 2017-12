Prefeita e Papais Noéis fazem alegria das crianças entregando presentes em Vilhena

A prefeita Rosani Donadon acompanhada de vários Papais Noéis tem percorrido vários bairros de Vilhena desde o início da semana em um trenzinho colorido levando a magia e a alegria do Natal para as famílias vilhenenses.

Ao som de músicas natalinas a prefeita Rosani Donadon e os Papais Noéis têm feito a felicidade das crianças entregando presentes para a garotada.

A prefeita Rosani Donadon informa que o trenzinho já percorreu os bairros, entre eles Cristo Rei, Vila Operária, Jardim Primavera, Setores, 12, 13, 19, Cohab, São José e Centro, entre outros.

A ação é organizada pela Fundação Cultural de Vilhena e parceria com Secretaria de Assistência Social. “É uma felicidade para nós poder contribuir com um Natal mais feliz para as famílias da nossa cidade”, disse o presidente da Fundação Cultural, Djavan Santos.

Durante as visitas aos bairros a prefeita Rosani Donadon e os Papais Noéis além de entregar brinquedos e balas para as crianças distribuem muitos abraços e felicitações fazendo assim a alegria de toda a família.

A alegria fica estampada no sorriso das crianças, um exemplo é a pequena Karine Silva, de apenas sete anos que mora no bairro Cristo Rei que voltou para casa feliz com uma boneca que ganhou. “Ganhei uma boneca, estou feliz”. A mãe dela, Hosana Silva, também ficou agradecida, ela afirma que faz questão de manter a tradição do Natal. “Muita gente esquece de alimentar esse sonho nas crianças, mas eu faço questão. A prefeita está de parabéns pela iniciativa, estão trazendo a alegria para crianças e adultos como eu” afirmou a dona de casa.

A prefeita Rosani Donadon disse fica muito feliz em poder legar alegria para as famílias do município. “A alegria estampada no rosto das crianças e a satisfação delas faz tudo valer a pela. Como é bom receber o amor e carinho da população vilhenense. Essas demonstrações de amor me dão força para continuar trabalhando para melhorar Vilhena. Muitas coisas boas estão por vir em 2018. Desejo que Deus abençoe a todos os vilhenenses com muita saúde e paz”, disse a prefeita.

Texto: Assessoria

Fotos: Divulgação