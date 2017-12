Confira as fotos da entrega das cestas arrecadadas no “Baile do Natal Solidário” em Cerejeiras

Na última terça-feira, 26, a equipe da Guarda Mirim e da Rádio Ondas Verdes realizaram a entrega das cestas básicas arrecadadas no “Baile do Natal Solidário”, em Cerejeiras.

A ação contou com o apoio do jornal Extra de Rondônia, Rádio Líder, Supermercado Campanholi e Malagueta Restaurante. Confira as fotos da ação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia