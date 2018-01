Rosangela Donadon parabeniza prefeito Ribamar pelo forte compromisso com o município

O prefeito de Colorado esteve na capital apresentando toda a documentação necessária para a liberação das emendas

As emendas foram anunciadas pela Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) ainda neste ano de 2017, destinando R$ 300 mil para aquisição de medicamentos para atender o Hospital Municipal de Colorado do Oeste, além de R$ 80 mil destinado às agroindústrias do município, na qual ela é a madrinha.

Nesta última quinta-feira, 28 de dezembro, o prefeito de Colorado, Professor Ribamar (PSB) esteve na capital assinando os convênios das duas emendas. Na oportunidade, a deputada parabeniza o mandatário, enfatizando o compromisso e responsabilidade em providenciar rapidamente toda a documentação para dar continuidade ao processo.

“Prontamente estaremos anunciando a liberação dessas emendas e logo mais realizando as entregas dos dois convênios que irão beneficiar o município de Colorado. Parabéns prefeito Ribamar, pela sua competência e por estar sempre buscando o melhor para o desenvolvimento do município”, disse Rosangela.

A deputada também frisa que está encerrando o ano, mais uma vez, com o sentimento de dever cumprido. Ano em que conseguiu concretizar inúmeras de suas emendas, agradecendo também o excelente suporte do Governo do Estado para a realização de suas atividades.

Texto e Fotos: Assessoria