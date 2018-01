CEREJEIRAS: prefeitura “soluciona” problema de erosão cometendo crime ambiental

Após denúncia feita por uma moradora do município de Cerejeiras, em matéria veiculada no Extra de Rondônia na segunda-feira, 8, com o título “CEREJEIRAS: moradora de residência a ponto de ser engolida por erosão pede socorro”, a prefeitura através da secretaria de obras supostamente resolveu o problema, mas de forma inadequada.

A denunciante fotografou nesta terça-feira, 9, um caminhão caçamba descarregando pneus e entulhos na beira da erosão, para depois serem jogados dentro do buraco e, com isso, tentar solucionar o problema.

Porém, a reportagem levantou com especialistas na área que os pneus e os entulhos são inadequados para este fim.

Até podem resolver a questão no momento, mas causará danos ao meio ambiente. Entretanto, comete crime ambiental.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia