Buracos expõem ferragens de quebra-molas da BR-364

Devido denúncias recebidas, a reportagem do Extra de Rondônia conferiu in loco a real situação dos quebra-molas da BR-364, no trecho que corta a área urbana de Vilhena.

Apesar da altitude que já está totalmente comprometida, o que diminui a segurança dos motoristas que acessam as rotatórias e dos transeuntes que realizam a travessia da BR, a presença de buracos nos mesmos é numerosa, sendo que alguns chegam ao ponto de expor as ferragens da estrutura.

A reportagem do site também entrou em contato com o encarregado administrativo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Diego Murer, que afirmou já ter contrato estabelecido com a Construtora Castilho tanto para reforma como para manutenção dos mesmos e que uma obra de caráter emergencial será posta em prática dentro das próximas semanas, a fim de solucionar os problemas relacionados aos buracos.

Ainda segundo Diego, o processo de reforma total das lombadas a fim de restabelecer a altura padrão, somente serão executadas no período de estiagem, pois no período chuvoso tal feito fica impossibilitado.

Apesar dos desgastes apresentados, Diego afirmou ainda, que a altura dos quebra-molas não mudará muito da que os mesmos apresentam no momento, devido ao patrão oficial do sistema do DNIT, neste caso, fica a carga de consciência, principalmente dos motociclistas, a diminuição da velocidade, a fim de evitar acidentes.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia