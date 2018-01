Técnico do Barcelona é recepcionado pelo secretário de esportes

O Barcelona contratou para o Campeonato Rondoniense deste ano uma atração à parte. Trata-se de Alex Oliveira, ex-jogador de grandes times do Brasil como Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Ponte Preta, Santa Cruz, Vasco do Rio de Janeiro.

Na manhã desta terça-feira, 16, Alex Oliveira esteve no gabinete do secretário de Esportes da Semec, Natal Jacob, onde se apresentou como técnico do Barcelona.

Durante o encontro, o secretário deu as boas vindas em seu nome e em nome da prefeita RosaniDonadon e do vice Darci Cerutti. “O esporte rondoniense só tem a ganhar com a presença deste grande atleta que conquistou importantestítulos em campeonatos nacionais e internacionais. Receba asaudação da prefeita RosaniDonadon e do vice Darci Cerutti e que ele faça de Vilhena sua nova morada e que traga grandes alegrias para a torcida do Barcelona e para todos nós amantes do esporte”, comentou Natal.

O ex-meio campista que defendeu o Vasco da Gama e conquistou a Copa Mercosul em 2000 disse que veio para somar e ajudar o Barcelona a vencer o campeonato deste ano. “Para mim é um novo desafio e nosso foco é ser campeão. Já estamos nos adequando em Vilhena e agradeço a boa recepção que recebi. Parabenizo o secretário Natal que, segundo jpá tenho conhecimento é um baluarte e grande guerreiro em Vilhena e Rondônia. Com certeza o esporte rondoniense só tem a ganhar com pessoas assim como ele”, destacou Alex Oliveira.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação