Barcelona acerta retorno com volante Xavão

O Barcelona conta com o retorno do volante Felipe Pereira dos Santos, mais conhecido como (Xavão), para a temporada 2018. Versátil, o jogador foi peça importante na conquista do vice-campeonato estadual no ano passado.

“Ano passado fiz um belo campeonato, trabalhei forte e graças a Deus o presidente (José Luiz Pereira) fez o convite e estou aqui mais uma vez”, revelou o jogador.

Para 2018, o jogador promete muita dedicação com o intuito de realizar uma grande campanha no Campeonato Rondoniense e também na Série D do Campeonato Brasileiro. “Vamos trabalhar forte que vamos fazer belos jogos e trabalhar forte a semana pois daqui a pouco o campeonato está aí”, destacou Xavão.

O Barcelona estréia no Estadual 2018 no dia 10 de fevereiro contra o Rondoniense no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena.

Texto: Futebol do Norte

Foto: Divulgação