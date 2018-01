CBF confirma Real Ariquemes e Londrina no Gentil Valério

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou na manhã desta terça-feira o local da partida entre Real Ariquemes e Londrina-PR. A partida foi confirmada para o dia 31 de janeiro, às 20 horas (horário de Rondônia), no estádio Gentil Valério, em Ariquemes.

De acordo com nota, a entidade aguarda o envio dos laudos técnicos do estádio Gentil Valério até sexta-feira (26/01) para liberar a venda de ingressos para o duelo, em concordância com o artigo 20 do Estatuto de Defesa do Torcedor. Caso contrário, a partida será disputada com os portões fechados.

O duelo entre Real Ariquemes e Londrina-PR é válido pelo jogo único da primeira fase da Copa do Brasil.

Fonte: Futebol do Norte