Motoqueiro morre em acidente na Melvin Jones

Acidente envolvendo uma moto Honda CG e um VW Fox aconteceu na noite desta sexta-feira, 2, no Bairro Jardim América, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta que o motoqueiro seguia pela Avenida Melvin Jones, sentido Bairro Moises de Freitas, quando no cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, colidiu violentamente contra o carro conduzido por uma mulher que seguia pela Tancredo Neves, sentido Porto Velho.

No choque o motociclista foi jogado por cerca de 20 metros e a moto arrastada pelo veículo em outra direção. A condutora do automóvel fugiu do local, deixando para trás uma pessoa que estava de carona com ela.

O motoqueiro foi socorrido ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada.

A reportagem do Extra de Rondônia está no local, em breve mais informações.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia