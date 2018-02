Barcelona empata em casa na estreia do estadual

O Barcelona ficou no empate na tarde deste sábado, 10, com o Rondoniense em 1 a 1 no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em Vilhena, na estreia no Campeonato Rondoniense 2018.

Os gols da partida foram marcadas na segunda etapa do jogo. Barcelona abriu o placar aos 30 segundos com Calado e o zagueiro Vinicius do Rondoniense deixou tudo igual.

Na próxima rodada o Índio do Norte enfrenta o Guajará, no sábado, 17, no estádio João Saldanha, às 16h00 horário de Rondônia.

O jogo – A partida iniciou com cautela por parte de ambas as equipes. Mas logo o Barcelona começou a aparecer com um contra-ataque, mas sem êxito na finalização.

Aos 13´ Calado lança uma bola para Andrezinho que fica livre, mas o goleiro do Rondoniense se antecipa e chuta no alto.

Aos 15´o lateral do Barcelona, Guarate sentiu uma contusão na virilha e teve que ser substituído por Jorginho.

A saída do Guarate dificultou a saída de bola para Barcelona que jogava recuado e a partida começava a ficar sonolenta.

Aos 30´ o time da capital quase abre o placar com um jogada pelo lado esquerdo com um chute do atacante Hercules, mas a bola bate na trave.

Aos 33´ a resposta do Catalão Vilhenense veio com lançamento de calado que sobra a bola livre para Andrezinho, após uma bobeira da zaga adversaria, mas o camisa 9 perde a chance batendo para fora.

Aos 34, Calado lança a bola para Emerson que avança livre pelo lado direito e cruza para Jorginho que chuta de pé esquerdo, mas o goleiro Alemão do Rondoniense defende mandando a bola para o escanteio.

Aos 38´andrezinho sofre falta no meio da lua da pequena área e camisa 03 do Rondoniense recebe amarelo. Calado bate a cobrança e bola passa por cima do travessão do goleiro.

Aos 39´o Barcelona voltava a crescer na partida criando várias jogadas, porém não acertava nas finalizações até os acréscimos finais da primeira etapa.

Segundo tempo

O jogo recomeça e o Barcelona realiza um contra-ataque pelo lado esquerdo com uma cruzamento de Xavão para Andrezinho, que toca na cabeça de Calado, balançando o fundo da rede,

Aos 11´ o Rondoniense sofre uma falta dentro da pequena área e arbitro marca penalidade. O camisa 3 do time capital bate o pênalti no canto direito do goleiro Douglas, deixando tudo igual o placar.

Aos 13´ Barcelona parecia não estar abalado com gol do empate da equipe adversaria e passava novamente a pressionar o campo do Rondoniense, mas sem êxito na finalizações.

Aos 30´as equipes começavam a sentir o cansaço criando poucas chances. E aos 39´Barcelona tentou mais uma finalização com uma bola parada, mas era bloqueada pela zaga do Rondoniense e aos 48´o arbitro finaliza a partida.

Ficha técnica

Barcelona 1 x 1 Rondoniense

Local: estádio Portal da Amazônia (Vilhena-RO)

Data: 10/02/2018 (Sábado)

Árbitro: Mezaque Guimaraes

Assistentes: Adailton de Sousa e Renato Oliveira

4º árbitro: Jurandir de Camargo

Barcelona

Douglas, Zé Clock, Fernando, Jefinho, Guarate, Jonilson, Felipe Xavão;

Emerson, Palito, Andre, Calado. Técnico: Alex Oliveira

Rondoniense

Rafael Alemão, Bú, Vinicius, Fabio Gomes, Maciel, Alexandre Nabor;

Hercules, Sidney, Índio, Lucas Daniel, Marcolino. Técnico: Luis dos Reis

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia