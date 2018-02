Vilhenense vence Genus pelo placar de 2×1 e segue invicto na competição

O Vilhenense venceu na noite desta sexta-feira, 16, o Genus pelo placar de 2×1 no estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia), em Vilhena, e segue com 100% de aproveitamento no Campeonato Rondoniense 2018. A partida abriu a segunda rodada da competição estadual.

No primeiro tempo, Leandrinho abriu o placar para os donos da casa. Já, na etapa final, Wellington Rolim fez o segundo do Vilhenense, enquanto que Juninho descontou para o Genus.

Com o resultado, o Vilhenense chegou aos seis pontos e lidera o Estadual 2018. Já o Genus conheceu sua segunda derrota e ocupa a lanterna da competição.

Na próxima rodada, o Vilhenense enfrenta no dia 25 de fevereiro o Barcelona no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Genus recebe no dia 24 de fevereiro o VEC no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

O Jogo – Atuando em casa, o Vilhenense entrou em campo em busca de sua segunda vitória na competição. Aos 8’, Fiuza bate cruzado, mas o goleiro Gabriel Sarges defendeu. Aos 13’, Leandrinho dominou na meia lua e bateu forte para colocar o Leão em vantagem.

Após o gol sofrido, o Genus foi ao ataque. Aos 14’, Devid passou pelo meio da zaga e finalizou, mas o goleiro Rodolfo defendeu. Aos 32′, Devid recebeu na área, mas desarmado por Alemão no momento da finalização.

Na volta do intervalo, o Genus voltou melhor a campo. Aos seis minutos, Devid bateu forte de dentro da grande área, mas o goleiro Rodolfo salvou o Vilhenense. A resposta do Vilhenense foi aos nove minutos. Wembley passa para Leandrinho, que desperdiça a oportunidade de ampliar o placar.

Aos 29′, o Genus ficou com um jogador a menos em campo. Marcão fez falta dura em cima de Wellington Rolim e acabou sendo expulso. E, no minuto seguinte, Wellington Rolim recebe passe de Leandrinho e bateu para ampliar para os donos da casa.

Aos 33’, o Vilhenense inicia uma troca de passes e a bola chega em Ariel, que recebe e finaliza para o fundo das redes, mas o árbitro Benildo Lima dos Santos marcou impedimento no lance. Aos 43′, Juninho cobrou falta e descontou para o Genus.

Ficha Técnica

Vilhenense 2 x 1 Genus

Local: estádio Arnaldo Lopes Martins (Portal da Amazônia) – Vilhena-RO

Data: 16/02/2018 (sexta-feira);

Árbitro: Benildo Lima dos Santos;

Assistentes: Adenilson de Souza Barros e Adailton Francisco de Souza; 4º árbitro: Jurandir Lico de Camargo;

Público pagante: 1.119 torcedores; Renda: R$ 23.380,00;

Gols: Leandrinho aos 13′ do 1º tempo; Wellington Rolim aos 30′ e Juninho aos 43′ do 2ª tempo;

Cartões amarelos: Lagoa e Wembley (Vilhenense); Charlinho (Genus);

Expulsão: Marcão (Genus);

Vilhenense

Rodolfo; Diego Fiuza, Alemão, Téssio e Willian; Wembley (Wellington Rolim), Cucaú, Lagoa e Leandrinho; Ariel (Álvaro) e China (Jhonathan Pato). Técnico: Rafael Andrade.

Genus

Gabriel Sarges; Leivinha, Higor, Luiz Alves e Elias (Eric); Marcão, Charlinho, Jefferson e Juninho; Devid e Formiga (Thiago Xuxa) (João Rages). Técnico: Mirandinha.

Fonte: Futebol do Norte

Fotos: Extra de Rondônia