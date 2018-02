Confira a galeria de fotos do desfile realizado pela “Voggue Models”

A agência de modelos “Voggue Models” realizou na praça de alimentação do Park Shopping de Vilhena seu primeiro desfile do ano. O evento teve inicio as 20h00 e o tema escolhido para a apresentação dos looks foi “Moda Fashion Casual”.

O desfile contou com o apoio da Carpin Dieh, Loja Dinâmica, Loja Magazine, Vitrine da Diva, Top Team Country, DC Plus Size, Loja Nossa Confecções, jornal Extra de Rondônia e Fundação Cultural de Vilhena (FCV).

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos. Confira.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia