“Antigo sonho dos vilhenenses”, disse prefeita ao lançar programa que irá beneficiar mais de 5 mil famílias

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretária Municipal de Terras (SEMTER), em parceria com o Governo de Rondônia, lançou nesta sexta-feira, 16, o programa “Título Já” que vai beneficiar mais de 5.000 famílias vilhenenses com a regularização fundiária urbana.

A cerimônia do lançamento aconteceu no auditório da prefeitura e contou com várias autoridades e lideranças políticas de Rondônia, além da prefeita Rosani Donadon, o senador Valdir Raupp, a deputada federal Marinha Raupp, o diretor do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Ezequiel Neiva, do ex-prefeito de Vilhena Melki Donadon, da deputada estadual Rosangela Donadon, entre outros.

O programa vai regularizar 5.178 imóveis na área urbana do município. Os setores atendidos pela regularização fundiária serão 9, 9A, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 29, 35 e Moriá.

O programa do Governo do Estado existe desde 2012, mas o convênio com Vilhena foi firmado em novembro de 2017, através de iniciativa da prefeita Rosani Donadon.

De acordo com secretário de Terras, Daniel Machado, a regularização dos lotes movimenta o mercado imobiliário e aquece a economia local. “Com o documento em mãos, o cidadão consegue financiamentos para construir e o município também aumenta a arrecadação através dos tributos municipais”, afirma.

A prefeita agradeceu ao governador pela parceria e ressaltou que tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida em Vilhena. “Com imensa alegria lançamos em parceria com o Governo de Rondônia o programa ‘Título Já’ que vai beneficiar as famílias vilhenenses com a regularização fundiária urbana gratuita. Nossa gestão é assim, trabalhamos pelo bem-estar da comunidade. Estamos concretizando um antigo sonho dos moradores. Agradeço ao governador pela parceria que está contribuindo muito para o desenvolvimento de Vilhena”, disse a mandatária municipal.

