Faculdade AVEC dá início ao ano letivo de 2018

Nesta semana, na última quarta-feira, 14 de fevereiro, a Faculdade AVEC, de Vilhena, deu início às aulas deste ano letivo nos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito.

Os alunos receberam as boas-vindas dos docentes e coordenadores da instituição e já tiveram as primeiras introduções ao conteúdo de seus cursos e também puderam conhecer a instalações e estrutura acadêmicas do Campus Liliana Gonzaga.

A instituição salienta ainda que existem vagas remanescentes em seus cursos e os interessados devem se informar na secretaria da Faculdade ou pelo telefone (69) 3322-2822.

Texto e foto: Assessoria