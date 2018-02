Luizinho participa de lançamento de asfalto da RO-370 a rodovia do Boi

O deputado Luizinho Goebel (PV) participou na manhã de sábado (17) da assinatura da Ordem de Serviço autorizando a empresa contratada pelo DER, a iniciar o asfaltamento da RO-370 conhecida como a Rodovia do Boi, uma estrada com extensão de 200 quilômetros ligando o Cone Sul do estado à Zona da Mata.

O evento ocorreu na cidade de Corumbiara, às 9 horas, com a presença do governador Confúcio Moura (MDB), vice-governador Daniel Pereira (PSB), presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB), deputado estadual Cleiton Roque (PSB), deputada estadual Rosangela Donadon (MDB), deputada federal Marinha Raupp, senador Valdir Raupp, secretário de agricultura Evandro Padovani (MDB), prefeito de Pimenteiras Olvindo Luiz Dondé, prefeita de Vilhena Rosani Donadon, prefeito de Cabixi Silvenio de Almeida, prefeito de Colorado José Ribamar Ribeiro e o vice-prefeito de Corumbiara Genair Ribeiro conhecido como Dirinho, entre outras autoridades, participaram do evento.

Segundo o deputado Luizinho a Rodovia do Boi e um sonho ambicioso do governador Confúcio Moura, para construir uma rodovia pavimentada paralela à BR-364, visando melhorar o escoamento da produção no estado. A Rodovia do Boi tem uma extrema importância para a economia do estado. Por ela transitam centenas de carretas transportando soja, milho, arroz, boi e produtos agropecuários, também garante o escoamento da produção da Rodovia da Soja, localizada na mesma região e com extensão de 84 km.

A TransRondonia tem um traçado que começa no município de Pimenteiras pela BR-435 (Antiga RO-399) que também esta sendo asfaltada pelo governo de estado; passa pelos municípios de Cerejeiras, Corumbiara, Chupinguaia, Parecis, corta toda a Zona da Mata passando pelo município de Rolim de Moura, segue pelos município de Alvorada do Oeste, Urupa, Mirante da Serra, chegando à região de Ariquemes para aproveitar a rodovia de acesso a Buritis e posteriormente a Estrada Parque até os municípios de Nova Mamoré e Guajará Mirim.

Luizinho lembrou que o Cone Sul do Estado é uma região produtora e vários projetos de desenvolvimento tiveram seus lançamentos nos municípios da região, e destacou a importância da Rodovia do Boi para garantir o desenvolvimento do Estado. “Onde tem boas estradas há progresso, há desenvolvimento e produção”, disse.

“O Cone Sul é a nossa bandeira que continuaremos defendendo, assim como demais municípios de Rondônia”, encerrou Goebel.

Autor e foto: Assessoria