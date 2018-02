Raupp no lançamento do “Título Já” em Vilhena

O senador Valdir Raupp (MDB), parlamentar decisivo para a sanção da Medida Provisória 759, que estabelece novas regras para a regularização fundiária na Amazônia Legal, participou do evento acompanhado da deputada federal Marinha Raupp (MDB).

“O titulo dá ao proprietário o domínio real do seu imóvel, podendo investir, negociar e etc. Isso representa ao município crescimento, e Vilhena já vem se destacando por seus altos índices de desenvolvimento. Por isso é tão importante que nós como representantes continuemos defendendo medidas que beneficiem a população de fato”, declarou o senador.

Iaf Azamor, superintendente estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat) declarou que em Vilhena a meta é regularizar 5.178 imóveis nos setores 9, 9A, 13, 15, 17, 18, 19, 27, 29, 35 e Moriá, beneficiando as famílias de baixa renda, moradoras dessas localidades, com o registro gratuito do seu título definitivo.

“Além de Vilhena, o programa vai atender também Pimenta Bueno e Espigão D’Oeste. Iremos atender gratuitamente mais de 11 mil famílias desses municípios com renda de até cinco salários mínimos”, informou o governador Confúcio Moura (MDB).

De acordo com a Sepat 32 mil imóveis urbanos já passam pelo processo de regularização fundiária, a meta é documentar 70 mil imóveis em Rondônia.

