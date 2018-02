VILHENA: vereadores gastam mais de R$ 43 mil em viagens a DF, SP e PVH; sessão é cancelada por falta de quórum

A redação do Extra de Rondônia recebeu informação e apurou através do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Vereadores de Vilhena, que dos onze vereadores que deveriam representar o povo vilhenense na cidade, não se fizeram presente na sessão ordinária desta terça-feira, 20.

Dos onze vereadores eleitos pelo povo para fiscalizar e fazer valer o voto recebido nas urnas, 10 viajou com gordas diárias pagas através dos impostos pagos pelo povo sofrido, no qual a maioria ganha apenas um salário mínimo no valor R$ 954,00 por mês.

Oito vereadores foram para Brasília-DF, um para São Paulo-SP e um para Porto Velho-RO. Apenas uma parlamentar não viajou.

Confira nome e valor que cada parlamentar recebeu

Viajaram para Brasília-DF, com diárias de R$ 700,00 – perfazendo um total de R$ 4,900 para cada vereador – Valdete de Souza Savaris, Adilson José Wibbelling de Oliveira (presidente da casa), Samir Mahmoud Ali ( vice-presidente), Francislei Inácio da Silva ( 2º vice-presidente), Wilson Deflon Tabalipa, Ronildo Pereira Macedo, Carlos Antônio de Jesus Suchi e Vera Lúcia Borba Jesuino.

Além disso, Rogério Sidnei Golfetto viajou para Porto Velho com diária de R$ 400,00 perfazendo um total de R$ 1,600.

Já o vereador Rafael Maziero (1º Secretário) tem viagem marcada para São Paulo-SP, nesta quarta-feira, 21, com diária no valor de R$ 700,00 – perfazendo um total de R$ 2,800.

Os oito vereadores que foram para Brasília explicaram no Portal da Transparência que o motivo da viajem é acompanhar a prefeita Rosani Donadon na busca de recursos para viabilizar diversos projetos que beneficiarão a comunidade vilhenense.

O vereador Rogério Golfetto disse que sua viajem a Porto Velho é solicitar aos deputados estaduais emendas visando a melhoria da cidade.

Rafael Maziero explica que sua viajam a São Paulo-SP, é para participar de reuniões com líderes coorporativos da Avianca e Azul Linhas Aéreas.

No total o município, ou melhor você que paga seus impostos, vai desembolsar R$ 43,600 em dinheiro para os 10 parlamentares que viajaram as custas do contribuinte.

Lembrando que nesta terça-feira, 20, a sessão ordinária não teve quórum, pois apenas dois vereadores compareceram a Casa. Sendo: a vereadora Helena Maria Rodrigues de Queiroz, que não viajou e Rafael Maziero, que viaja nesta quarta.

O Site deixa espaço caso os vereadores citados queiram apresentar valores e projetos conquistados em Brasília, São Paulo e Porto Velho.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia