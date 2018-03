Jovens enfrentam fila para realizar prova e concorrer à vaga de Jovem Aprendiz; população suspeita de golpe

Na tarde da última sexta-feira, 02, centenas de jovens com idade entre 14 a 24 anos, formaram uma longa fila que ocupou quase um quarteirão da Avenida Capitão Castro em frente ao prédio da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (Aciv), para realizarem uma prova objetiva que valeria como indicação para o programa “Jovem Aprendiz”.

De acordo com a estudante R.C.R.G, 19 anos, realizou um simulado com vinte questões e foi aprovada para a seguinte fase, porém terá que pagar o valor de R$ 40,00 para continuar na disputa. “Eu vi num jornal da cidade que a inscrição é gratuita, mas não especificaram na reportagem que haveria uma segunda prova e que seria paga. Porém mesmo assim vou fazer, pois preciso de um emprego”, pontou a estudante.

Vários moradores que moram próximo à região ligaram para o jornal afirmando suspeitarem de que a ação possa se tratar de um golpe, devido à taxa que está sendo cobrada e as instituições bancárias que empregam os jovens não utilizarem intermediários para o emprego de menores aprendiz.

Cabe destacar que normalmente as agências bancárias que utilizam este tipo de mão de obra vão até as escolas ou pedem para os gestores indicarem os melhores estudantes para realizarem as provas e ocupar os cargos.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou entrevistar um dos responsáveis, mas devido ao fato de estarem aplicando a prova não foi possível conversar, no entanto caso os mesmos queiram se pronunciar o site deixa aberto o espaço.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia