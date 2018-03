Confira a galeria de fotos da 2ª edição do festival “Vilhena Music”

Na última quinta-feira, 08, aconteceu um dos maiores festivais de música do Cone Sul, no parque de exposições Ovídio Miranda de Brito. O evento contou com a presença da dupla sertaneja Pedro Paulo & Alex (PPA) e o fenômeno do hip hop, Hungria.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos da festa. Confira.

>>>>>>>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia