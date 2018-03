Espetáculo “Seu Bomfim” será apresentado em Vilhena na próxima semana

“Seu Bomfim” fará três apresentações em Vilhena nos dias 23 e 24 de março. O projeto prevê também a realização de três workshops – ‘teatro físico’, ‘elaboração e gestão de projetos culturais’ e de ‘fotografia’; ação de mediação escolar, além de encontro-debate com grupos teatrais locais sobre o processo de criação do Território Sirius Teatro.

Neste espetáculo, o ator-performer, autor e diretor Fábio Vidal emociona o público com as histórias contadas por “Seu Bomfim”, repleta de personagens inusitados e experimenta variadas sensações que transitam entre o cômico e o trágico.

A montagem “Seu Bomfim”, que neste ano comemora 18 anos já transitando por mais 200 cidades brasileiras e europeias, continua botando o pé na estrada e em Rondônia, depois de passar por Rolim de Moura, aporta em Vilhena para a realização de três apresentações.

Além do espetáculo, haverá o compartilhamento das técnicas e treinamentos empregados no fazer artístico do território Sirius Teatro. A entrada para as apresentações terá preço popular de R$ 10,00 (inteira) e as demais atividades são gratuitas. Todas as apresentações terão interpretação em Libras e legendas em português.

O encantamento se faz uma reação constante neste espetáculo teatral que transita entre sentimentos e temas distintos. Aqui o espectador ri, chora e se emociona com as histórias contadas por “Seu Bomfim”, repleta de personagens inusitados e experimenta variadas sensações que transitam entre o cômico e o trágico “num teatro físico e mental que não prescinde das palavras bem ditas”.

Em vários momentos deste espetáculo somos levados a uma vasta seara de questionamentos sobre o tempo, a vida, a loucura e o desconhecido. Deparamo-nos com um homem velho, que narra seu passado, vivido no sertão do Brasil, marcado pela ausência de um pai presente, que se refugia no meio de um rio (“perto dos olhos, mas longe das mãos”).

Este espetáculo possui um grande mérito de se apropriar da matriz Sertaneja de Guimarãres Rosa, presente no conto “A Terceira Margem do Rio”, e retransformá-la, para a linguagem teatral, estabelecendo uma nova criação potente das referencias roseanas.

Vemos o sertão explicitado na atmosfera e na linguagem desta personagem primando pela valorização da palavra, trabalhada de forma quase que artesanal, como um ofício, da musicalidade tão característica e na valorização dos elementos físicos como um instrumento de teatralização.

Em Vilhena, as apresentações acontecem no Centro de Treinamento e Cultura – CTC SICOOB-CREDISUL – Sala Expansão, às 20h dos dias 23 e 24 de março.

No dia 23 haverá ainda uma apresentação às 15h00 exclusiva para alunos da rede pública de ensino. “É gratificante ter a oportunidade de aproximar o público de Vilhena aos questionamentos sobre o tempo, a vida, a loucura e o desconhecido levantados por ‘Seu Bomfim’, que é comum a qualquer cidadão, esteja onde ele estiver”, afirma Fábio Vidal.

“Seu Bomfim”, uma realização do Território Sirius Teatro, conta com a direção, atuação e autoria de Fábio Vidal, a direção conjunta de Meran Vargens, assistência de direção de Viviane Jacó, cenário e figurino possuem a assinatura de Moacyr Gramacho, iluminação de Fernanda Paquelet, e maquiagem de Marie Thauront. Completam a ficha técnica do projeto Seu Bomfim que conta com patrocínio da Petrobrás Distribuidora, Márcio Lima e Alessandra Novhais – Fotografias; Mel Andrade – Redes Sociais; Kaula Cordier – Designer Gráfico; Henrique Filho – Produção de VTs; Moisés Victório – Operação de Luz; Nando Zâmbia – Cenotécnico; Evelin Buchegger – Locuções; Dany Matos – Interpretação em Libras; Alessandra Nohvais – Arte Educação; Júnior Cecon – Coordenação de Produção; Operação de Legendagem, Ivone; Valdete Sousa – Produção Local e, Helder Azevedo e Vlady Alves (Biz Comunicação) – Assessoria de Imprensa.

Sinopse

Um contador de histórias, “Seu Bomfim”, velho e errante homem do sertão, surge contando um episódio sobre um “homem do rio” que deixou sua família e sua vida para se colocar numa canoa, no meio do rio, de onde não sai mais.

A partir dessa narrativa “Seu Bomfim”, narra acontecimentos do seu passado, rememora pessoas e locais, e expõe pensamentos sobre várias questões. Suas estórias, humor, questionamentos e ações levam o espectador a entrar no seu mundo subjetivo colocando em evidência seu drama humano que se encontra enraizado numa cultura sertaneja – nordestina – brasileira.

Projeto de Circulação promove ações formativas

Além das apresentações o projeto possibilita atividades múltiplas que envolvem ações formativas, através de mediação escolar, workshops de ‘Teatro Físico’, ‘Elaboração e gestão de projetos culturais’ e de ‘Fotografia’, além de encontro com grupos teatrais locais.

As ações alcançam também pessoas com necessidades especiais, pois foram incluídos nas apresentações tradução em libras e legendagem em português para um acesso mais democrático e uma fruição maior de todos ao espetáculo “Seu Bomfim”. Todas as atividades formativas são gratuitas.

As inscrições podem ser preenchidas através do site, os interessados devem preencher corretamente o formulário on-line.

Texto: Assessoria

Foto: Assessoria