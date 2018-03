Colégio Notarial do Brasil implanta Seccional em RO; vilhenenses fazem parte da composição de diretoria

O Colégio Notarial do Brasil ganhou mais uma seccional, dessa vez no Estado de Rondônia. A implantação foi no último dia, 10 de março, na cidade de Porto Velho, ocasião em que a diretoria também foi apresentada.

Segundo Marcilene Faccin, presidente da Seccional de Rondônia, o mundo dos negócios, além de exigir uma situação que gere segurança aos atos notariais, requer efetivamente ações céleres e eficazes.

“Não basta garantir que o ato foi praticado estritamente dentro da legalidade, é necessário que o tempo gasto seja o menor possível e que o interessado possa fazer uso do instrumento de forma imediata e em diversos lugares. É com o pensamento nos recursos tecnológicos disponíveis para a vida notarial que o CNB/RO nasce e busca organizar-se”, pontuou Marcilene.

Para a presidente, a criação de cadastros integrados e centrais eletrônicas são os alicerces que sustentarão o serviço extrajudicial brasileiro. “Com o olhar no futuro e o desejo de melhor servir, o notariado de Rondônia sonha com o dia em que a tecnologia possibilitará que uma procuração ou escritura lavrada em um determinado serviço de notas possa ser acessada por outro tabelião que poderá materializá-la e entregar ao interessado, permitindo assim que os atos notariais circulem pelo País com segurança, agilidade e eficácia”.

Confira a diretoria do CNB/RO:

Presidente: Marcilene Faccin

Vice-presidente: Vinicius Alexandre Godoy

Tesoureiro: Arijoel Cavalcante dos Santos

Secretário: Fernando Jânio Degan

Conselho de Fiscalização e Ética

Domérito Aparecido da Silva

Jefferson Oribes Flores

Leonilde Aparecida Barbaresco de Goes

Texto: Assessoria

Fotos: Assessoria