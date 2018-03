Em Vilhena, vereador não respeita placa de sinalização e estaciona carro dentro do pátio da Semosp

O fato aconteceu na tarde desta sexta-feira, 16, e foi narrado por servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) de Vilhena.

De acordo com informações do vigia da Semosp, o vereador Ronildo Macedo chegou no final da tarde de sexta e não respeitou a placa onde estava escrito, “Entrada Proibida de Veículos Particulares”, exposta no muro de entrada da secretaria.

O vereador estacionou dentro do pátio e quando o vigia foi até ele argumentar que não podia estacionar naquele local, pois era proibido porque ali é grande o tráfego de caminhões e máquinas pesadas, o vereador teria sido rústico com o servidor e não deu atenção, deixando seu carro estacionado e foi conversar com o secretário de obras.

De acordo com o vigia ele apenas segue ordens, e se um cidadão comum não pode entrar no pátio com carro particular, o parlamentar também deve respeitar. Segundo a informação não é a primeira vez que o vereador não cumpre o que determina a placa de sinalização do local.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso o vereador em questão queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Internauta