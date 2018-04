Evento de Páscoa distribui prêmios para populares em Colorado; fotos

No último domingo, 01, feriado de comemoração a Páscoa, foi distribuído vários prêmios por meio de sorteio, na Praça das Lanchonetes em Colorado.

Cada pessoa que compareceu ganhou bilhetes numerados e concorreram a brindes doados por empresários da cidade, autoridades políticas e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Na ocasião, os alunos do Instituto Federal de Rondônia (IFRO) do câmpus de Colorado, que fazem parte do grupo “Trupe Monito”, realizaram uma apresentação de “Arte Circence”. Se fez presente também a equipe do Tiro de Guerra ajudando na segurança e organização do evento.

Este tipo de ação é organizado todos os anos por “Fabio do Som”, contando com o apoio da secretaria de esporte, o prefeito Professor Ribamar, o vice-prefeito João da Formula I, o ex-vereador Almiro e Marilucia. Esteve presente também a deputada Rosangela Donadon contribuindo com doação de presentes e a distribuição dos brindes.

O Extra de Rondônia marcou presença e clicou os melhores momentos do evento. Confira.

