Prefeita inaugura nova escola no bairro Alphaville e informa mais 12 obras em execução

Rosani Donadon enumerou conquistas em pouco mais de 1 ano de mandato

Consolidando o trabalho de pouco mais de 1 ano, a atual administração do município de Vilhena, deu mais um significado avanço na educação pública na manhã desta sexta-feira, 6.

A rede municipal ganha mais uma nova unidade escolar, que atende mais de 350 alunos do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano.

O projeto do Governo Federal, através do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação – FNDE, só pode ser entregue a população devido às diversas idas da prefeita Rosani Donadon (MDB) a Brasília para pedir liberação de recursos para retomada da construção.

Em seu pronunciamento, a prefeita Rosani Donadon enumerou as conquistas em um curto período à frente da administração municipal. “São mais de 12 obras em andamento. Não estamos com falácias; as obras estão aí para todos verem”, pontuou a mandatária do município.

Para a secretária municipal de educação, professora Raquel Donadon, os investimentos realizados pelo Governo Federal só estão sendo possível devido à credibilidade do município. Entre outras autoridades, estiveram presentes a deputada estadual Rosângela Donadon e o ex-prefeito de Vilhena, Melki Donadon.

HOMENAGEM A FAMÍLIA DE FELIPE ROCHA DE LIMA

A solenidade aconteceu com a presença do casal Pedro Paulo de Lima e Araci Amaral, pais do aluno que leva o nome. Ele era estudante da rede de ensino e apresentou dedicação durante o seu curto período na vida educacional. Felipe nasceu no dia 21 de julho de 2003, e devido a complicações de saúde, faleceu em 24 de setembro de 2013, deixando uma mensagem positiva pela vida e dedicação aos estudos.

OBRAS EM ANDAMENTO

As obras em andamento acontecem nas seguintes escolas:

REFORMA E AMPLIAÇÃO: Dalila Donadon, Vilma Vieira, Antônio Donadon, Maria Paulina e Ensina-me a Viver.

NOVAS CONSTRUÇÕES: Duas creches (uma bairro Moises de Freitas e outra no bairro Alphaville). Duas escolas de ensino fundamental- uma localizada no bairro Embratel e a outra no setor 12. Ambas terão o lançamento da pedra fundamental na próxima segunda-feira, 9.

RETOMADA DE CONSTRUÇÃO: Escola Progresso (inaugurada no dia 1 de dezembro de 2017), Escola Luiz Eduardo Silva Rover (próximo ao Iesa) e a Escola Felipe Rocha de Lima (bairro Alphaville).

