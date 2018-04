Vai reiniciar as obras de asfalto na Avenida Rondônia

“Pacote de Benefícios” inclui asfalto na avenida Rio Grande do Norte e construção de ponto de mototaxi na praça do setor 19

Na tarde desta quinta-feira, 19, a prefeita de Vilhena, Rosani Donadon, assinou a ordem de serviço de pavimentação e drenagem das Avenidas Rondônia e Rio Grande do Norte, ambas localizadas no Setor 19.

Também, autorizou a construção de um ponto de mototaxi no Setor 19. Várias autoridades comparecem ao ato.

As obras serão executadas pelas empresas M. C.Engenharia e Construções ( M da C FAIOTTO EIRELI – ME), de Ji-Paraná, que foram os vencedores do novo processo licitatório do Lote 2, do programa “Pró-transporte”.

Os responsáveis pela obra informaram que dentro de 20 dias estão prontos para dar início aos trabalhos. A empresa é a mesma que está desenvolvendo serviços para o grupo Havan, na unidade Vilhena.

As obras referentes a este contrato estavam suspensas por força de um distrato promovido pela prefeita. A empresa anterior não estava executando os serviços de modo satisfatório, fato que resultou no distrato devido à insatisfação da comunidade beneficiada com a obra.

A obra está orçada em R$ 1.921.292, 42 milhão, valor que fora proposto pela empresa vencedora do projeto, no pregão eletrônico.

A prefeita Rosani Donadon explicou que o recurso para custeio da obra já está em caixa e a empresa não terá problemas com pagamento. “Se executar a obra dentro da legalidade e do cronograma estipulado, a empresa irá receber dentro dos prazos definidos. O recurso está em conta justamente a espera do início da obra, queremos que o serviço seja executado com perfeição”, disse a prefeita.

Texto: Extra de Rondônia (Com assessoria)

Fotos: Assessoria