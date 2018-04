1°SGB realiza solenidade de graduação de patente e condecorações

O 1° Subgrupamento de Bombeiros (1°SGB) de Vilhena realizou na manhã de sexta-feira, 20, uma solenidade de graduação à patente de capitão e condecorações dos militares, em diversos campos de atuação.

No evento estiveram presentes o comandante do 3° Grupamento de Bombeiros, capitão Mérycles Guedes, os vereadores Carlos Sushi e Rogério Tabalipa, dentre outros representantes da autoridades municipais.

Na ocasião foi graduado ao posto de capitão, o Militar José Joaquim, que anteriormente assumia o posto de primeiro tenente do subgrupamento do município.

Também foram condecorados com as medalhas Dom Pedro II, os bombeiros: segundo tenente Marcone, segundo tenente Lauri, subtenente Bandeira, e os primeiros sargentos Assunção, Douglas, Belli, Sara e Odair.

Com a medalha Defesa Civil, foram agraciados o desde então capitão José Joaquim e a soldado Fernanda Vargas.

Receberam medalhas por tempo de serviço, novamente o tenente Marcone e os sargentos Sara e Odair, assim como, os terceiros sargentos Herrmann e C. Rodrigues.

Já com as medalhas de Honra ao Mérito e Mérito Bombeiro Militar, foi agraciado apenas o tenente Marcone, condecorado ao todo com quatro medalhas.

E por fim, receberam o diploma Amigo do Bombeiro, os colaboradores Edson Juliano Corbari Nunes e Alysson Luiz Pitta Ripke.

A solenidade se deu na sede do 1°SGB, localizado no Bairro Bela Vista.

Texto e foto: Extra de Rondônia