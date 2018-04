CHUPINGUAIA: Moradores denunciam descaso da prefeitura com o distrito de Boa Esperança

Na manhã deste sábado, 21, moradores do distrito de Boa Esperança, que pertence ao município de Chupinguaia – entraram em contato com redação do Extra de Rondônia, onde relataram que se depender da prefeitura, pessoas doentes naquele distrito vão morrer, pois há várias semanas não tem ambulância para atender a população.

De acordo com informações repassadas ao EXTRA – a única ambulância para atender pacientes no distrito quebrou há várias semanas e a prefeitura não disponibilizou nenhum veículo para substituir até que fosse consertada.

O distrito fica há 50 quilômetros de Chupinguaia e a mesma distância da comunidade do Guaporé – na BR-364.

Os moradores relatam que já falaram várias com o secretario de saúde, mas o mesmo vira as costas e faz de conta que está tudo bem. A informação ainda da conta que tem quatro motoristas, mas nenhum veículo para socorrer o povo do distrito.

Os moradores pedem que a prefeita Sheilla Mosso (DEM), tome providencia, pois vai acabar morrendo pessoas por falta de responsabilidade e respeito com a comunidade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Internauta