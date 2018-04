Barcelona estreia com empate contra o Independente na Serie D

O Barcelona Futebol Clube empatou com Independente do Pará pelo placar 1 a 1 na tarde deste domingo, 22, no estádio Arnaldo Lopes Martins, o “Portal da Amazônia”, valido pela primeira rodada do grupo A2 do Campeonato Brasileiro Serie D.

Os gols da partida foram do Fagner aos 42 minutos do primeiro tempo e na segunda etapa Wegno de pênalti deixou tudo igual.

Na próxima rodada, o Índio do Norte enfrenta no domingo o Santos-AP no estádio Milton de Souza Correia o “Zerão”, em Macapá. Já o Independente recebe no domingo o Placido de Castro-AC no estádio Antônio Dias o “Nagevantão”, em Tucuruí.

O jogo – A partida iniciou com o Barcelona criando duas finalizações, mas zaga do independente bem posicionada interceptava as jogadas.

Aos 15´ o time paraense cria a primeira tentativa de perigo com um chute cruzado de Dada, mas a bola vai pela linha do fundo. Aos 20 minutos, Independente cria outro lance de perigo com Dada que faz um cruzamento para Wegno, mas a bola passa por ele em direção a lateral.

O time paraense começava a dominar a bola do meio do campo. Aos 28 João Victor faz uma cobrança de escanteio no segundo pau e Wegno cabeceia, mas a bola bate na trave do goleiro Rocha. Aos 31 Ray Gol passa por dois marcadores e chuta colocado na entrada da área, mas a bola foi para fora.

Aos 42´ Dourado cruza na área para Fagner. O camisa 7 dribla a marcação e chuta forte abrindo deixando o Barcelona em vantagem.

No segundo tempo Barcelona voltava em campo novamente pressionando o adversário com jogadas pelas laterais. Aos 25 minutos o árbitro marca pênalti, após a bola bater na mão do volante Fagner. Wegno cobra e bate no canto deixando o placar empatado.

Aos 34´ Tetê cobra um falta e o goleiro Rocha faz uma grande defesa. Aos 36 Cabecinha recebe na entrada na área e chuta, mas a bola passa rente a trave.

Nos acréscimos finais, o Índio do Norte perde dois jogadores. Xavão aos 43, após uma entrada dura e Emerson Bacas por reclamação.

Ficha técnica:

Barcelona

Rocha, Fernando, Bertozzi, Jefinho, Jorginho, Xavão, Jonilson;

Fagner,Dourado, Calado e Andre. Tecnico: Tiago Batizoco

Independente

Dida, Bruno Limão, Charles, Ezequias, João Victor, Ray Gol, Dada;

Wegno, Mocajuba, Tetê e Leabdrinho. Tecnico: Sinomar Junior

Texto: Extra de Rondônia/Petter Vargas

Fotos: Extra de Rondônia