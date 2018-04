COLORADO: sitiante sofre traumatismo craniano ao levar coice de vaca no rosto

Um sitiante do km 4, da linha 7, 1ª eixo, de Colorado do Oeste, foi hospitalizado em estado grave na manhã desta segunda-feira, 23, após levar um coice de uma vaca leiteira no rosto.

Segundo as primeiras informações levantadas pela reportagem do site, o homem tentava ordenhar o animal, quando foi atingido por um coice, sendo socorrido por familiares e um vizinho, que durante o percurso até o hospital, acabou chocando seu carro contra alguns cachorros que estavam no meio da estrada, levando o mesmo a colidir contra um barranco.

Na colisão, o carro teve o radiador perfurado, mas mesmo assim, o amigo da vítima continuou a dirigir, porém, ao dar entrada na cidade, seu veículo não aguentou e acabou fundindo o motor.

Diante da impossibilidade de continuar o socorro ao vizinho, uma ambulância foi acionada e conduziu a vítima até o hospital do município, onde recebeu os primeiros socorros e seguidamente foi encaminhado para o Hospital Regional de Vilhena.

Há informações de que o estado da vítima é grave e esta ainda será transportada para a cidade de Porto Velho, porém, o site ainda tenta confirmar as mesmas.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa