Engenheiro nascido em Cerejeiras é pré-candidato a deputado estadual

Guilherme Baldin, Engenheiro Civil, nascido no Cone Sul do Estado de Rondônia, morou até seus 18 anos no município de Cerejeiras tendo ido para Porto Velho buscar sua graduação profissional.

Atualmente desenvolve suas atividades profissionais no município de Porto Velho, tendo inclusive atuado como diretor de obras rodoviárias na prefeitura da capital.

Guilherme cresceu em berço político, porém nunca participou diretamente de pleitos eleitorais. Tem assistido de camarote, assim como todos os brasileiros, o cenário político que estamos atravessando, o mar de lama que assola nosso país, comprometendo o futuro desta e das futuras gerações.

Em entrevista, se demonstrou indignado com as possibilidades de retomada da economia, com a viabilidade de uma saúde digna e uma educação de qualidade, enfim, de ver o “Brasil que eu quero” se continuarmos tratando a política como um balcão de negócios.

“Fico triste”, disse Baldin, “quando vejo a juventude e as pessoas de bem se afastando do cenário político. Isso permitirá que muitos dos que aí estão continuem a fazer a política voltada aos interesses pessoais e não coletivo”.

Guilherme resolveu colocar seu nome a apreciação da comunidade e irá, passada as convenções, e se efetivando como candidato, apresentar suas ideias, seu conhecimento e sua vontade de construir um país melhor.

“Precisamos dar as mãos e enfrentar esse problema, não podemos nos acovardar. Somos a futura geração, nós podemos e precisamos mudar. É possível, basta que não sejamos mais um a ficar em casa assistindo as notícias terríveis e simplesmente não fazendo nada, ou quando muito pintando a cara e indo para a rua quando a televisão manda, como massa de manobra ou gado tangido. Não serei mais um a dizer a meus filhos no futuro que não fiz a minha parte.”

Guilherme lançará seu nome nas convenções do partido PTC – Partido Trabalhista Cristão, a Deputado Estadual e pretende ser um representante do Cone Sul de Rondônia no Legislativo Estadual, onde irá provar a todos que é possível fazer diferente.

Texto e Foto: Extra de Rondônia