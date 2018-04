Semec e clubes assinam TAC visando mais segurança no estádio

A segurança nos estádios, antes, durante e depois dos jogos, tem sido um tema de discussão em todos os Estados brasileiros que busca de soluções para evitar a violência dentro e fora do gramado. Nos últimos jogos, no estádio Portal da Amazônia, válidos pelo Campeonato Rondoniense, manifestações de violência deixaram em alerta os representantes de clubes, a administração do estádio e principalmente, o comando da Polícia Militar em Vilhena.

O assunto foi tratado numa reunião que aconteceu na segunda-feira, 23, no 3º Batalhão de Polícia Militar, na sala do subcomandante, capitão PM, Diego Batista Carvalho. O encontro reuniu os representantes do Vilhenense Esporte Clube, através do presidente, Waldir Kurtz, do supervisor Barcelona Futebol Clube, Thiago Batizoco, secretário de Esporte e Cultura (Semec), Natal Jacob. Participaram ainda, o capitão PM chefe da Divisão Operacional, Helberth Aldmias Soares Ferreira, o 2º tenente comandante da 2ª Companhia de Policiamento Ostensivo, Marcelo Eduardo Nicácio Chagas, a 3ª sargento PM, representando o comandante da 1ª Companhia de Policiamento Ostensivo, Maguilani Pereira dos Anjos.

No início da reunião, o capitão Carvalho destacou a importância de adaptação dos procedimentos policiais em jogos de futebol em Vilhena. “A quantidade de times, representando Vilhena, aumentou este ano (Barcelona, VEC e Vilhenense). O campeonato começou com três equipes vilhenenses, elevando o nível competitividade entre os torcedores. Atualmente só temos dois (Barcelona e Vilhenense) e o tínhamos um número bem maior de jogos em relação ao campeonato em 2017. Além disso, este ano estamos com um número de efetivo policial menor e o estádio oferece limitações de espaço físico. Tudo isso são fatores que dificultam a manutenção da segurança no estádio, como ocorreu cerca de duas semanas, quando torcedores chegaram a invadir o campo”, disse.

Ainda durante o encontro, questionamentos sobre a divisão de torcedores de cada clube por arquibancada, a possibilidade de intervenção das vias que dão acesso ao estádio em dias de jogos, a proibição do acesso de carros mediante normativa a ser providenciada pela Semec. Na avaliação dos representantes da PM, faz-se necessário que sejam determinadas quais as competências da Polícia Militar, e como os clubes podem contribuir com a segurança do local. “As atribuições da Polícia Militar não abrangem certas áreas do estádio, pois priorizamos sempre as áreas de maior concentração de pessoas”, salientou o capitão Carvalho.

Para o secretário de Esportes da prefeitura de Vilhena, todos os apontamentos levantados na reunião são importantes e devem ser levados em consideração, principalmente porque uma das recomendações da Federação Rondoniense de Futebol é justamente quanto à segurança dos torcedores e de todos os agentes envolvidos, direta e indiretamente, nos dias de realização dos jogos. “O presidente da Federação, Heitor Costa, tem essa nossa mesma preocupação e, constantemente, nos alerta nesse sentido. Por isso, devemos buscar juntos meios e alternativas práticas para que os clubes não sejam penalizados. A prefeita Rosani Donadon me deu carta branca para que o que fosse decidido aqui, em seu nome, eu avalizasse”, reforçou Natal Jacob.

Após a leitura da Ata da reunião ficou acertado que:

O número mínimo de seguranças que os clubes deverão ter por jogos será de seis, sendo um deles de responsabilidade do time visitante; A Polícia Militar ficará responsável pela segurança das arquibancadas A (time mandante), B (time visitante) e alvenaria. Fará também, o policiamento do interior do gramado. Ficou decidido que uma viatura ficará no lado externo do estádio, em frente da bilheteria, no momento da venda de ingressos aos torcedores; A Semec disciplinará o acesso de veículos ao interior do estádio, ficando de antemão proibida a entrada de carros particulares durante a realização dos jogos; A Semec se compromete a construir um muro de isolamento de acesso ao vestiário da arbitragem, até o início do Campeonato Estadual de 2019; Os clubes se comprometem a fornecer água potável aos policiais militares que estiverem escalados para os jogos; Os clubes se comprometem a identificar seus seguranças com vestimenta própria; O gerente de segurança ficará responsável pelas chaves e controle de acesso dos portões, e o mesmo ficará posicionado no interior do gramado, próximo ao comandante do policiamento; A arquibancada de madeira, próxima da avenida Tancredo Neves, será nomeada como Arquibancada A, e será destinada aos torcedores do clube mandante. Da mesma forma, a arquibancada de madeira, próxima da avenida Sabino Bezerra de Queirós, será nomeada como Arquibancada B, e será destinada aos torcedores do clube visitante; Os clubes se comprometem a ocupar o vestiário e o banco de reservas que estão do lado correspondente à torcida; Os clubes se comprometem a orientar seus torcedores a ocuparem as respectivas arquibancadas destinadas a eles, ficando acertado que desde a bilheteria, eles serão orientados a ocupar os seus lugares respectivos (isolamento das torcidas); Os clubes se comprometem a orientar os vendedores ambulantes que ficam próximos dos vestiários, a instalarem suas barracas nas proximidades das saídas opostas à saída para os vestiários;

No final da reunião, todos os participantes aprovaram e assinaram o Termo de Ajuste de Conduta (TAC), ficando acertado que seriam tomadas as providências pelos representantes das entidades envolvidas.

