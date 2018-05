Conheça a rainha, madrinha e princesa da “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” de Cabixi

No último sábado, 28, foi realizado o baile para a escolha da rainha da “1ª Festa do Patrão Rodeio Show” no clube Galáxia em Cabixi. O evento contou com a participação da cantora regional Pietra Mello e banda, além de um grande público para prestigiar a solenidade.

Seis candidatas subiram ao palco para concorrer aos títulos de rainha, madrinha e princesa, sendo eleita Deiziane Bastiani Sbaraini (17) a rainha, Kendlly da Costa Sales (17) como madrinha do rodeio e Deysiane Oliveira Mota Rodrigues (20) princesa.

Além da escolha das beldades, no domingo, 29, ocorreu a cavalgada com almoço e tradicional queima do alho, onde foi sorteado R$ 500,00 em dinheiro e prêmios surpresa.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação