Homem é baleado dentro de casa e morre no hospital

Lauro Teixeira Júnior, de 54 anos, morreu após ser baleado no início da tarde desta sexta-feira, 11, dentro de sua própria residência, localizada na Avenida Perimetral, no Bairro Cristo Rei.

Segundo informações dos militares do Corpo de Bombeiros, que socorreram a vítima, quando chegaram ao local, a mesma estava dentro de sua residência em companhia de uma mulhera, apresentando uma única perfuração a bala na região das costelas do lado direito, porém, até o momento não se sabe quem efetuou o disparo e nem as causas que levaram a tal ação.

O homem chegou a ser socorrido com vida, porém, faleceu poucos minutos após dar entrada no Hospital regional. A reportagem do site está acompanhando o caso, que é o segundo homicídio cometido em Vilhena em menos de 24 horas e trará mais informações a qualquer momento.

Texto e foto: Extra de Rondônia