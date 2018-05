INSS: médicos peritos começam a atender nessa terça em Vilhena

Na tarde desta segunda-feira, 14, visitou a redação do Extra de Rondônia, Franklo Inácio Bispo, gerente do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de Vilhena.

De acordo com Franklo participou de uma audiência pública, no qual o vereador França Silva (PV) havia agendado desde o ano passado. No encontro foi discutido a falta de médicos peritos na agência de Vilhena. Sendo que a falta desses profissionais não se abstém somente a Vilhena, mas abrange todo Estado de Rondônia, haja vista, que hoje há apenas 20 peritos atuando no Estado.

Contudo, com a ajuda do senador Acir Gurgacz que intermediou o pedido, foram disponibilizados três médicos para Vilhena, sendo que nesta segunda chegaram dois médicos e nessa terça, chega mais um, totalizando três profissionais. Além disso, virão mais dois peritos, um em junho e outro em julho para ajudar a desafogar a demanda.

Com isso, o trabalho no atendimento a quem precisa de perícia vai se intensificar, e as pessoas já podem comparecer na agência do INSS a partir dessa terça-feira, 15, para passar pela perícia, mesmo aquelas que marcaram pelo 135 – e seriam atendidas em outros municípios podem procurar agência.

Franklo explica que sabe da grande demanda, por isso, estará à frente ajudando na triagem para agilizar o atendimento o mais rápido possível. Quem quiser mais informações entrar em contato com a agência no telefone 3533-5090 ou do próprio gerente que é 9-9243-5525 em horário comercial.

Texto e foto: Extra de Rondônia