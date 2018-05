Juíza recebe título de “Amigo da PM” após destinar R$ 19 mil para projeto de vídeo-monitoramento em Colorado

Recurso destinado pela Justiça do Trabalho para atender projeto da Polícia Militar de vídeo-monitoramento urbano rendeu à juíza Titular da Vara do Trabalho de Colorado do Oeste (RO), Monica Harumi Ueda, o título de “Amigo da Polícia Militar de Rondônia”.

A honraria foi entregue pela corporação à servidora Grasiely Souza, que representou a magistrada, no último dia 20, no 3º Batalhão da Polícia Militar de Vilhena (RO), na presença de representantes do Exército Brasileiro, do Poder Legislativo e de instituição de Ensino Superior de Vilhena.

O valor de R$ 19 mil, que foi destinado ao projeto é proveniente uma da Ação Civil Pública ingressada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT), em face do descumprimento de um Termo de Ajuste de Conduta por um fazendeiro da região. A destinação contou com a anuência do MPT.

O recurso ajudou a Polícia Militar na aquisição e instalação de mais uma câmera em Colorado do Oeste, como parte do projeto que teve início em 2014.

Fonte: Assessoria