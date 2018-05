Voleibol escolar de Vilhena representará Rondônia em campeonato nacional

Novamente o voleibol escolar de Vilhena disputará uma competição nacional da modalidade, desta vez pelo Campeonato Brasileiro de Desporto Escolar (CBDE), que acontecerá no período de, 17 a 22 de maio, na capital do Estado de Goiás.

A vaga que foi conquistada em 2017 na cidade de Alta Floresta quando as equipes da Escola Maria Arlete Toledo em parceria com Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) através do projeto “Cooperando com o Esporte” conquistaram os títulos no feminino e masculino da competição classificatória de Rondônia.

As equipes tiveram forte renovação em virtude dos atletas do ano base 2000 terem terminado o ensino fundamental e não poderem integrar as equipes. A troca tem sido uma das maiores preocupações da comissão técnica, pois os atletas remanescentes tem pouca experiência em competições nacionais e terão um desafio enorme na competição.

Na primeira fase da competição o time feminino enfrentará as seleções do Maranhão e Rio de Janeiro, já o masculino disputará com as equipes São Paulo e Sergipe.

Além dos atletas do time, a competição terá mais uma vilhenense formada nas categorias de base da AVV, Eduarda Santana, que atualmente integra a seleção de Sergipe.

Texto e fotos: Assessoria