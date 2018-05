Neste fim de semana governador cumpre agenda no Cone Sul

Neste sábado, 19, a partir as 16h00 o governador do Estado de Rondônia, Daniel Pereira, realizará uma reunião na escola Prefeito Marcos Donadon em Colorado do Oeste.

Na ocasião acontecerá a assinatura do termo de cooperação para a implantação do Procon, do convênio DER/ Pavimentação Asfáltica e de limpeza, cascalhamento e patrolamento da cidade.

Haverá também a entrega de recursos de emenda parlamentar e reunião técnica da cadeia produtiva da suinocultura.

Texto e foto: Extra de Rondônia