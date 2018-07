Carro oficial à disposição de Luizinho é apreendido pela PM por imposto atrasado em São Miguel

Um dos veículos à disposição do deputado estadual Luizinho Goebel (PV) foi apreendido, nesta quinta-feira, 19, por uma guarnição da Polícia Militar do município de São Miguel do Guaporé, na região do Vale do Guaporé.

O caso foi levado à tona pelo site São Miguel Notícia, e a matéria compartilhada em vários sites do Estado.

O carro estava com a documentação atrasada e foi recolhido ao pátio da Ciretran, informou ao Extra de Rondônia o repórter Diego, que presta serviço para o São Miguel Notícia.

O OUTRO LADO

Ouvido pelo Extra de Rondônia, Wilmer Garcia, assessor do deputado, confirmou a apreensão do veículo, mas esclareceu que Luizinho não estava na referida camionete.

Ele garantiu que o carro em questão é de apoio parlamentar e o pagamento do imposto é responsabilidade da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE).

Garcia também esclareceu que Luizinho esteve em São Miguel do Guaporé como o faz corriqueiramente em todos os municípios do Estado e não apenas em época eleitoral. Disse, também, que neste momento a ALE está em recesso.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: São Miguel Notícia